Soupçonné de crimes contre l'humanité, le chef rebelle tchadien Mahamat Nouri a été arrêté en France

Des véhicules et des équipements militaires appartenant à l'UFDD sont présentés par l'armée tchadienne, le 27 novembre 2007. Sonia Rolley, AFP

Le chef rebelle tchadien, Mahamat Nouri, et deux autres suspects ont été interpellés lundi en France, à la suite d'une enquête ouverte depuis 2017. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010.