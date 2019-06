Un attentat attribué à Boko Haram fait plusieurs dizaines de morts au Nigeria

Le corps d'une victime transporté par des habitants du village de Lawanti, au Nigeria, où une attaque avait été perpétrée par Boko Haram en février 2019. Audu Ali Marte, AFP

Le nord-est du Nigeria a été le théâtre d'une probable nouvelle attaque de Boko Haram, dimanche, qui a fait plus de 30 morts et plus de 40 blessés. Il s'agit de l'un de leurs attentats les plus meurtrières depuis des mois.