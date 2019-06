À l'Affiche !

Jessica Alba : "Deux femmes stars d’une série d’action, c’est du jamais vu !"

France 24

Par : Genie GODULA

Très peu de séries d'action offrent aux femmes le rôle de personnage principal. Encore moins des femmes de couleur. Les actrices et productrices américaines Jessica Alba et Gabrielle Union ont décidé d'y remédier. Avec leur série "LA's finest", elles se retrouvent toutes les deux devant et derrière la caméra. Génie Godula les a rencontrées au Festival international de télévision de Monte-Carlo.