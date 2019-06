Mondial-2019 : le Brésil assure sa qualification contre l'Italie, l'Australie déroule face à la Jamaïque

Les Brésiliennes célèbrent le but de Marta, le 18 juin à Valenciennes. Philippe Huguen, AFP

Le Brésil et l'Australie ont obtenu leur qualification pour les 8es de finale en battant respectivement l'Italie (0-1) et la Jamaïque (1-4). Les Italiennes ont toutefois conservé la tête du groupe C.