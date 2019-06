Au Royaume-Uni, Boris Johnson confirme son avance pour succéder à Theresa May

Boris Johnson quitte son domicile de Londres, le 18 juin 2019. Henry Nicholls, Reuters

Boris Johnson a conforté, mardi, son avance dans la course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May en terminant largement en tête du deuxième tour. Il ne reste plus que cinq candidats.