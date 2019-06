Au salon du Bourget, les avionneurs parient sur l'électrique

Le secteur de l'aviation étant un grand pollueur, l'environnement occupe une place centrale au salon de l'aéronautique du Bourget. Les industriels ont présenté un avion 100 % électrique capable de transporter 11 personnes, une première mondiale.

Au salon du Bourget 2019, le secteur aéronautique veut voler plus vert et l'avion électrique est une piste sérieuse de l'avenir.

Eviation aircraft a présenté Alice, son projet d’avion à propulsion 100 % électrique. Il ne lui manque que la certification, pour une "entrée de service en 2021-2022", explique le PDG d'Eviation Aircraft, Omer Bar Yohay, à France 24.

Il n'est toutefois pas possible de remplacer de longs courriers tels le Boeing 787, car les batteries existantes ne permettent pas encore de traverser l'Atlantique.

Le transport aérien représente 2 % des émissions de gaz à effet de serre, mais on estime que le trafic va doubler d'ici 2039. Le secteur étudie donc des carburants alternatifs pour pouvoir faire face à la demande sans aggraver le bilan carbone, créant "80 % d'économies de carburant", selon Xavier Tytelman, spécialiste en aéronautique pour CGI Consulting. "Vous pouvez par exemple récolter l'huile de friture des fast-foods, qui est directement transformable en carburant d'avion. Et ça, on n'exploite rien, c'est une ressource qui était perdue", poursuit-il.

Le secteur aérien a pris des engagements pour 2050 : réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à son niveau de 2005.