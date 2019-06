Invité du jour

"Avec la hausse des frais universitaires, nos efforts pour la francophonie sont menacés"

France 24

À la rentrée, les frais d’inscription des étudiants étrangers hors Union européenne vont exploser dans les universités françaises. C'est l'une des mesures prises récemment par le gouvernement. Ils passeront de 170 euros à 2 770 euros par an en licence et de 243 à 3 770 euros par an en master. Certains campus font de la résistance, comme l'université Toulouse Jean-Jaurès dont la présidente, Emmanuelle Garnier, est notre invitée.