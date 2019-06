Xi Jinping en visite en Corée du Nord, une première depuis 14 ans

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping, à Pékin , le 8 janvier 2019. Kcna Via Kns / AFP

Le président chinois Xi Jinping, en visite en Corée du Nord jeudi et vendredi, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un entendent afficher leur réconciliation, précipitée par le rapprochement entre Pyongyang et Washington.