Jean Dujardin : "Faire rire me fait du bien"

France 24

Louise Dupont reçoit le seul acteur français à avoir remporté un Oscar, Jean Dujardin. C'était en 2012 pour "The Artist", le film muet et en noir et blanc de Michel Hazanavicius qui avait reçu un accueil aussi inattendu qu'enthousiaste, et permis à Jean Dujardin de mener une carrière ambitieuse et éclectique. L'acteur est de retour cette semaine pour le nouveau film de Quentin Dupieux, "Le Daim".