Mondial-2019 : suivez en direct Suède - États-Unis

Opposées pour leur dernier match de poules, la Suède et les États-Unis sont déjà qualifiés pour les 8es. Mais ce choc n'est pas sans enjeu, puisqu'il va déterminer le leader du groupe F, et offrir enfin un adversaire plus relevé aux Américaines.