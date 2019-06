Philippe Zdar, moitié du duo électro Cassius, est mort

Mercredi soir, le musicien Philippe "Zdar" Cerboneschi est décédé après une chute accidentelle de la fenêtre d'un immeuble à Paris. Il était l'une des figures incontournables de la musique électronique en France.

Philippe Zdar, de son vrai nom Cerboneschi, membre du duo Cassius, est décédé mercredi 19 juin au soir. "Il a fait une chute accidentelle, par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien", a déclaré à l'AFP l'un de ses managers, Sébastien Farran. Il était âgé de 51 ans.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort, confiée au commissariat du 18e arrondissement de Paris, a indiqué à l'AFP une source policière.

Depuis 1996, Philippe Zdar et Hubert "Boombass" Blanc-Francard formaient le duo Cassius, pionniers de la "French touch" de l'électro. Entre 1999 et 2006, les deux musiciens sortent trois albums studio ("1999", "Au Rêve", "15 Again"), puis reviennent en 2016 avec "Ibifornia".

En plus de ce projet musical, Philippe Zdar a également produit pour des groupes comme Phoenix, les Beastie Boys, Franz Ferdinand ou encore MC Solaar. Il opérait également en tant qu'ingénieur du son et mixeur, et avait remporté un Grammy en 2010 pour sa réalisation de "Wolfgang Amadeus Phoenix", l'album du groupe versaillais.

Un nouvel album de Cassius, baptisé "Dreems", venait d'être annoncé pour le 21 juin. Le duo en avait dévoilé un premier titre, "Don't Let Me Be", il y a quelques jours. Il devait en outre participer vendredi soir à un concert organisé par France Inter à l'Olympia à Paris, pour la Fête de la musique.

Sur les réseaux sociaux, des réactions du monde entier ont salué la mémoire du musicien français jeudi matin.

"Ce qu'il y a de mieux dans la musique d'aujourd'hui"

Ses proches, dont l'actrice Aure Atika, son ex-compagne et mère de sa fille Angelica, ses amis le producteur Pedro Winter et le chanteur Sinclair, frère d'Hubert Blanc-Francard, l'autre moitié de Cassius, ont posté sur Instagram un fond noir en signe de deuil. L'acteur Gilles Lellouche a fait de même.

"Philippe Zdar incarnait ce qu'il y a de mieux dans la musique d'aujourd'hui, une imagination iconoclaste en même temps qu'une exigence sonore implacable. La famille de la musique a perdu un de ses très grands fils", a réagi auprès de l'AFP Jean-Michel Jarre, pionnier des pionniers de la musique électronique.

"Terrible nouvelle à propos de Philippe Zdar, un homme charmant qui laisse un héritage incroyable", a twitté le musicien électro écossais Calvin Harris, 35 ans, qui dit avoir été "hypnotisé" par le disque "1999" à 15 ans.

Avec AFP