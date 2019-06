L’actu en dessin : Boris Johnson, des airs de Donald Trump ?

Damien Glez, Cartooning for Peace

Le président américain Donald Trump et le candidat au poste de Premier ministre britannique Boris Johnson s'échangent des compliments.

Boris Johnson est en tête dans la course pour succéder à la Première ministre britannique Theresa May. L’ex-maire de Londres, dont le style est souvent comparé à celui du président américain, est le favori de Donald Trump.

Boris Johnson, fervent partisan du Brexit, et Jeremy Hunt, qui avait mené campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne (UE), sont les deux derniers prétendants encore en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique.

L'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres, grand favori de cette "primaire", et celui qui lui a succédé au Foreign Office ont été retenus à l'issue du cinquième et dernier tour de scrutin organisé au sein du groupe parlementaire conservateur.

La parole est désormais aux quelque 160 000 adhérents du parti, qui vont se prononcer par un vote postal. Le résultat de cette consultation devrait être connu dans la semaine du 22 juillet.

Boris Johnson, qui a constamment fait la course en tête tout au long de la phase parlementaire du processus, a obtenu au dernier tour les voix de 160 des 312 parlementaires Tories dont le vote a été pris en compte.

L'homme à la célèbre chevelure blonde est le favori du président américain Donald Trump. Un soutien qui a inspiré Damien Glez, un dessinateur de presse français vivant au Burkina Faso depuis près de 25 ans. Directeur de publication délégué de l’hebdomadaire satirique Le Journal du Jeudi, Damien Glez est également un collaborateur de nombreux médias à l'international, tels que Vita Non Profit Magazine (Italie), Slate Afrique (France), World Policy Journal (États-Unis), The Africa Report (Afrique), Jeune Afrique (France-Afrique), Le Monde, Libération et France 24.