CAN-2019 : le Zimbabwe affronte l'Égypte pour le match d'ouverture

Les Guerriers du Zimbabwe ouvrent vendredi la CAN-2019, en affrontant l'Égypte, pays hôte et grand favori de la compétition. Nos envoyés spéciaux les ont suivis à l'entrainement.

Ils marqueront le coup d'envoi de la CAN-2019. Les Guerriers du Zimbabwe défieront l'Égypte, vendredi 21 juin, pays hôte et grand favori de la compétition. Une tâche qui s'annonce pour le moins difficile pour le Zimbabwe qui n'a jamais passé le premier tour en Coupe d'Afrique des nations.

Premier de leur poule devant notamment la République Démocratique du Congo lors des qualifications, les Guerriers abordent la compétition avec la volonté de "marquer l'histoire". L'enjeu sera toutefois de taille face à l'Égypte de Mohamed Salah et ses 7 titres.

"Ce ne sera pas un match facile"

"Nous savons que ce ne sera pas un match facile, nous jouons contre l'équipe qui reçoit, le stade sera plein, et l'Égypte est l'une des meilleures équipes d'Afrique", assure le sélectionneur du Zimbabwe, Sunday Chidzambwa.

Le pays participe pour la quatrième fois de son histoire à la compétition africaine. Jusqu'ici, il avait toujours terminé dernier de son groupe. Cette année pourrait voir le vent tourner, comme l'explique l'attaquant du Zimbabwe, Tino Kadewere, interrogé par France 24 :

"Je pense qu'on est plus expérimentés, on espère que cette fois ce sera différent. On veut faire de notre mieux, écrire l'histoire, rendre le Zimbabwe fier et faire que tout le monde soit heureux".

Après l’Égypte, le Zimbabwe affrontera dans le groupe A la République Démocratique du Congo et l’Ouganda dans la course à la qualification en 8es de finale.