À l’occasion du centenaire du Traité de Versailles, signé à l’issue de la Première Guerre mondiale, notre reporter Florence Gaillard a mené l’enquête sur ce texte controversé. Qualifié de "paix" par les uns et de "diktat" par les autres, il a humilié l’Allemagne vaincue et semé les ferments de la revanche de 1939.

Après quatre ans d'un conflit qui a mobilisé les cinq continents, ravagé l'Europe et provoqué la mort de dix millions de personnes, la Conférence de la Paix s'ouvre le 18 janvier 1919 à Paris. Objectif : privilégier la sécurité collective, plutôt que les intérêts nationaux, et respecter le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Trente-deux États sont conviés dans la capitale française et des délégations du monde entier participent à cette conférence internationale, qui, contrairement aux précédents congrès, est pour la première fois ouverte à la presse et au public.

Pourtant, le Traité de Versailles, dont a accouché cette Conférence, restera comme l'un des plus controversés de l'Histoire. L'Allemagne vaincue se voit privée d'une partie de son territoire et de toutes ses colonies, mais aussi condamnée à verser des indemnités de réparation colossales. Autant de mesures qui vont alimenter le ressentiment allemand et conduire, une dizaine d'années plus tard, à la montée en puissance du nazisme en Allemagne.

À travers des archives inédites et des témoignages d’historiens français et allemands, Florence Gaillard revient sur ces années qui ont marqué l’Histoire.

