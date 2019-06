CAN-2019 : en immersion avec "Baggio", lors de la préparation de Madagascar

Pour la première fois de son histoire, Madagascar s'est qualifié pour la CAN-2019. Avant le début de la compétition en Égypte, France 24 a suivi John "Baggio" Rakotomenjanahary, l'un des joueurs de la sélection nationale, les Barea (Zébus).

La sélection malgache jouera son tout premier match de la CAN-2019 contre la Guinée, samedi 22 juin (22 h, heure de Paris). Les reporters de France 24 ont suivi John "Baggio" Rakotomenjanahary, milieu de terrain des Barea, dans son quartier.

"Pour mon entraînement individuel, c'est ici que je fais mon footing. Je pars de chez moi et je vais très loin jusque-là bas où il y a un pylône. Il y a une montée très loin et c'est là-bas que je m'arrête. Je fais ça pour avoir la puissance et l'énergie optimale", explique-t-il.

Avec environ 250 euros de revenus mensuels, Baggio peut subvenir aux besoins de ses parents, de sa femme et de son fils. Loin d'une vie de star, ce qui compte pour lui, ce sont les performances sur le terrain.

Avant de partir en Égypte, Baggio et toute l'équipe de Madagascar ont été reçus en grandes pompes par le président de la République. Les Barea lui ont alors demandé une aide financière, qui leur a été accordée : 175 000 euros pour subvenir aux besoins de l'équipe durant la compétition.

Les Barea se sont fixé un objectif : arriver au moins en huitièmes de finale.