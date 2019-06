CAN-2019 : Cameroun, les Lions enfin dans l’arène

Après plusieurs contretemps, les Camerounais jouent, mardi, leur premier match de la CAN-2019, contre la Guinée-Bissau, à Ismailia. Pourtant tenants du titre, les Lions indomptables n’abordent pas en favoris cette compétition.

Les Lions indomptables auraient dû défendre leur titre à domicile. Mais après s’être vu retirer l’organisation de la CAN-2019 il y a six mois, c’est à Ismailia, en Égypte, que le Cameroun entamera la compétition, face à la Guinée-Bissau (19 h, heure de Paris).

Et juste avant le début de la compétition, nouvel imbroglio : les joueurs ont refusé d'embarquer pour l'Égypte, réclamant un doublement de leur prime de participation. Le président de la Fédération camerounaise de football a finalement proposé une prime supplémentaire de performance de 5 millions de francs CFA (7 600 euros) aux joueurs camerounais.

Dernière mauvaise nouvelle en date pour les Lions indomptables : le forfait de l'attaquant de 25 ans Joël Tagueu, chez qui il a été détecté lundi une anomalie cardiaque, "avec un risque avéré de mort subite", a expliqué la Fecafoot dans un communiqué. "L'entraîneur-sélectionneur a décidé de ne pas faire prendre de risque au joueur, qui va donc quitter l'équipe à 24 heures de son premier match", a ajouté l'instance.

Se méfier du lion qui dort

Malgré tout, il faut se méfier du lion qui dort. Si le Cameroun semble moins brillant qu'à l'accoutumée, il n'en reste pas moins le tenant du titre. De plus, difficile de ne pas se rappeler qu’il faisait partie des seconds couteaux au coup d’envoi de la CAN-2017.

En s'appuyant sur son duo de techniciens néerlandais, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, ainsi que sur la puissance de son collectif emmené par Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham), Karl Toko-Ekambi (Villareal) et le capitaine Eric Maxim Choupo-Moting (PSG), les Lions indomptables ont une carte à jouer. D’autant que leur adversaire du jour, la Guinée-Bissau, est en théorie l’équipe la plus faible de ce groupe F.

L’autre match du groupe verra s’opposer à 22 h (heure de paris) le Ghana et le Bénin. Un match que les Black Stars, dans le carré final de la compétition depuis 10 ans, abordent en favoris, face à des Écureuils qui attendent toujours la première victoire de leur histoire dans une CAN, à laquelle ils participent pour la 4e fois seulement.