Mondial-2019 : la surprenante Italie file vers les quarts en battant la Chine

Le but de l'Italienne Valentina Giacinti, le 25 juin 2019, à Montpellier.

L'Italie continue son beau parcours lors du Mondial-2019. Les Azzurre ont obtenu leur qualification pour les quarts en dominant les Chinoises (2-0) à Montpellier.

Vingt-huit ans après, l’Italie égale sa meilleure performance en Coupe du Monde. Après avoir atteint les quarts de finale en 1991, les Azzure ont récidivé en battant la Chine en 8e de finale sur le score de 2 à 0, mardi 25 juin, à Montpellier.

Guère attendues à ce niveau de la compétition, les Italiennes ont poursuivi sur leur belle lancée après avoir décroché à la surprise générale la première place du groupe C devant l'Australie et le Brésil. Elles ont ouvert le score dès la 15e minute grâce à un but du gauche de Valentina Giacinti. Cinq minutes auparavant, une première occasion de l’attaquante italienne avait été refusée pour hors-jeu.

De la frustration du hors jeu... à la joie du but !

😣😀#ITA #ITACHN #FIFAWWC pic.twitter.com/h8CBj1BOgb Coupe du Monde Féminine de la FIFA ⚽ (@fifacom_fr) 25 juin 2019

Après avoir été clairement dominées dans le premier quart d’heure, les Chinoises se sont alors réveillées et ont multiplié les frappes, mais sans réussir à concrétiser. En début de seconde période, les Italiennes sont revenues sur le terrain avec de meilleures dispositions. À la 49e minute, Aurora Galli a fait le break d’une belle frappe croisée aux 25 mètres. L'équipe asiatique a tenté de revenir dans le match, mais en vain.

La Chine va rentrer au pays avec des regrets. Sur les sept précédentes éditions de Coupe du monde féminine, elle avait atteint six fois les quarts de finale. De leur côté, les Italiennes seront opposées en quarts, le 29 juin, à Valenciennes, au vainqueur de la rencontre mardi soir entre les Pays-Bas et le Japon.