CAN-2019 : Sénégal - Algérie, premier gros choc de cette Coupe d’Afrique

Tous deux vainqueurs de leur première joute continentale, le Sénégal et l’Algérie se retrouvent pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN-2019. Un classique africain qui devrait sceller le sort du groupe C.

PUBLICITÉ Lire la suite

Depuis le tirage au sort du 12 avril, c’est l’affiche qui fait saliver tous les observateurs. Jeudi 27 juin, au Caire, le Sénégal et l’Algérie se retrouvent à 19 h pour disputer leur deuxième match dans cette CAN-2019. Sans surprise, et surtout sans forcer, les deux sélections ont débuté leur campagne continentale par une victoire : dimanche 23 juin, le Sénégal n’a pas tremblé face à la modeste Tanzanie (2-0), et l’Algérie l’a imité dans la foulée face au Kenya (2-0).

Pour les deux coachs, l’heure est désormais aux choses sérieuses et l’on se renvoie la pression comme une patate chaude. "Nous, on a un peut-être un futur Ballon d’or, mais l’Algérie a Mahrez, et aussi beaucoup de bons joueurs, comme par exemple Brahimi. L’arrivée de Belmadi a aussi fait beaucoup de bien. L’Algérie, c’est un vrai favori.", affirme Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais.

Pas de favori, que des outsiders ?

Et son alter-ego algérien, Djamel Belmadi, de lui répondre : "Pour être favori, il aurait fallu avoir gagné une fois en dehors de nos terres [l'Algérie a remporté sa seule CAN en 1990 à domicile, NDLR]. On a été sortis en 2017, on n'a pas été à la Coupe du monde. Il n'y a pas les ingrédients pour être favoris."

Favoris ou non, les Lions de la Teranga et les Fennecs ont en tout cas rappelé à tout le monde qu’ils étaient fin prêts pour cette Coupe d’Afrique. Au soir des dernières rencontres de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations 2019, le Sénégal et l’Algérie sont très probablement les deux sélections qui ont le plus impressionné lors de leur entrée en lice.

Ce que Belmadi a d'ailleurs reconnu sans détours : "C'est un match attendu par tout le monde. Ce sont deux équipes avec un certain potentiel, qui ont bien démarré dans leur groupe, avec des individualités ici et là… Des joueurs connus internationalement." Et avec, notamment, le retour de la star des Lions de la Teranga, Sadio Mané, tous les ingrédients sont désormais réunis pour assister à un vrai choc entre deux incontestables prétendants au sacre.

Madagascar en route pour l’histoire ?

Deux autres rencontres sont également au programme de ce jeudi 27 juin. Dans ce même groupe C, en clôture de la journée (22h), le Kenya affrontera la Tanzanie dans ce qui ressemble fort à un duel de la dernière chance pour les deux voisins.

Il faudra également garder un œil sur Madagascar - Burundi, en ouverture (16h30), puisqu’en cas de succès, les Malgaches pourraient faire un grand pas vers les huitièmes de finale, après leur match nul inaugural face à la Guinée (2-2).

Le programme du jeudi 27 juin

Madagascar - Burundi, à 16h30 à Alexandrie (Groupe B)

Sénégal - Algérie, à 19h au stade du 30 juin du Caire (Groupe C)

Kenya - Tanzanie, à 22h au stade du 30 juin du Caire (Groupe C)