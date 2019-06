Terrorisme, instabilité en Libye : "Il y a énormément de défis sécuritaires pour la Tunisie"

France 24

Avec notre invité, Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen basé à Genève, nous revenons sur la situation en Tunisie, frappée jeudi par une double attaque qui a fait un mort et huit blessés.