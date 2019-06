Italie : les deux dernières piles du viaduc de Gênes détruites à l'explosif

Les deux dernières piles du pont de Gênes, qui s'est effondré en août 2018, ont été détruites à l'explosif vendredi matin pour permettre la reconstruction d'un nouveau viaduc.

Les deux principales piles à haubans de ce qui reste du pont Morandi de Gênes, dont l'effondrement avait fait 43 morts en août 2018, ont été détruites à l'explosif, vendredi matin, pour permettre la reconstruction d'une nouvelle infrastructure.

La détonation a été déclenchée à 9h37, heure locale, et les quelque 4 500 tonnes de béton et d'acier des immenses piles n°10 et n°11 se sont effondrées en sept secondes dans un nuage de poussière, sous les yeux de nombreux Génois venus assister à distance à la démolition.

Près de 4 000 riverains ont été évacués par mesure de sécurité, et quelque 400 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour prévenir d'éventuels pillages dans la zone où les habitants devraient pouvoir rentrer chez eux dans la soirée.

Des réservoirs et des canons d'irrigation ont été disposés sur le site pour établir un mur d'eau afin d'éviter la dispersion des poussières fines sur la ville.

L’opération s’est déroulée en présence des deux vice-Premiers ministres italien, Matteo Salvini (Ligue, extrême droite) et Luigi Di Maio (Mouvement 5 étoiles, populiste et antisystème). Après le drame de l'été 2018, ils avaient tous deux passé plusieurs jours à Gênes, rivalisant de fermeté et d'indignation.

Un nouveau viaduc sera ouvert à la circulation en avril 2020

Le démantèlement du pont a commencé en février, avec le démontage des différents tronçons entre les plus petits piliers.

Interrogés jeudi par AFPTV, des riverains se sont déclarés soulagés de voir disparaître les immenses piliers de triste mémoire, mais également inquiets des conséquences des explosions.

Les officiels étaient attendus après l'explosion sur le port de Gênes pour saluer l'arrivée par bateau depuis la région de Naples d'un premier élément du nouveau pont dont l'achèvement est prévu l'an prochain. Le gouvernement a promis que ce nouveau viaduc autoroutier en acier et en béton, dessiné par l'architecte génois à la renommée internationale Renzo Piano, serait ouvert à la circulation en avril 2020.

Le 14 août 2018, une partie du pont Morandi, du nom de l'architecte qui l'a conçu dans les années 1960, s'était effondrée de façon inattendue, entraînant dans sa chute véhicules et passagers, parmi lesquels quatre enfants.

Avec AFP