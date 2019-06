CAN-2019 : impuissant, le Bénin partage les points avec la Guinée-Bissau

Au terme d'une bouillie de football, le Bénin et la Guinée-Bissau ont partagé les points, ce qui n'arrange finalement personne dans le groupe F de la CAN-2019. Tout reste à faire dans cette poule, même si le Cameroun est en ballottage favorable.

PUBLICITÉ Lire la suite

Rarement une journée aura été aussi peu prolifique dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations. Les deux matches de l'après-midi, Mauritanie - Angola et Cameroun - Ghana, s'étaient conclus sur un score vierge. Et en clôture de cette 2e journée de la phase de groupes, le Bénin et la Guinée-Bissau n'ont pas été non plus capables de trouver la faille, après 90 minutes d'une bouillie de football qui ne restera pas dans les annales.

Un résultat nul qui n'ouvre la porte des 8es de finale à aucune équipe, sans condamner personne, dans un groupe F où le Cameroun, avec quatre points, devance le Ghana (2 pts) et le Bénin (2 pts). Même la Guinée-Bissau, avec une seule unité au compteur, peut donc toujours envisager la qualification au terme d'une 3e journée qui sera cruciale.

Le 2 juillet prochain, les Lycaons affronteront les Black Stars, tandis que les Lions indomptables se frotteront aux Écureuils.