CAN-2019 : Madagascar vise les 8es, mince espoir pour la RD Congo

La troisième journée de la phase de groupe débute dimanche, avec le dénouement des groupes A et B. Si l’Égypte et le Nigeria sont déjà qualifiés, Madagascar a un bon coup à jouer. Et la RD Congo peut encore espérer.

Le groupe B sera le premier à connaître son dénouement, dimanche 30 juin, à partir de 18 h, heure de Paris. Madagascar, petite sensation de ce début de CAN-2019, affronte à Alexandrie le Nigeria, leader du groupe après ses succès face au Burundi et à la Guinée. Les Super Eagles n’ont pourtant pas fait très forte impression, l’emportant à chaque fois d’un petit but, marqué en toute fin de match. Une analyse partagée par l’attaquant nigérian Ahmed Musa : "Tout n'a pas été parfait lors des deux premiers matches, mais nous avons su surmonter nos problèmes."

En face, Madagascar, pour sa première CAN, se retrouve dans une position d’outsider inattendue après son nul contre la Guinée (2-2) et son succès face au Burundi (1-0). Avec déjà quatre points, les Barea n’ont besoin que d’un point pour passer directement en huitièmes, et peuvent même finir en tête du groupe en cas de succès face au Nigeria ! “Nous n'avons rien à perdre maintenant. Nous allons simplement jouer et nous amuser”, a commenté l'ailier Anicet Andriahanantenaina, qui ajoute : "Ce sera difficile d’aller jusqu'au bout mais nous allons essayer d'aller aussi loin que possible."

Nicolas Dupuis : "Je suis fier des performances de mes joueurs. Tout le monde était à 100% sur les deux premiers matchs. J'ai confiance en eux face au Nigéria."#AlefaBarea#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/JQsBl3ugnL CAF (FR) (@caf_online_FR) June 29, 2019

Car avec une compétition à 24 équipes, qui, outre les deux premiers de chaque groupe, qualifie également les quatre meilleurs troisièmes, les calculs vont être compliqués. Et des équipes avec 3 ou 4 points pourront passer en huitièmes.

C’est d’ailleurs tout l’enjeu du match entre le Burundi (0 pt) et la Guinée (1 pt), qui se joue au même moment au stade Al-Salam du Caire. Les Guinéens, qui ont pourtant atteint les quarts de finale quatre fois sur leurs cinq dernières participations à la CAN, ne sont pas sûr, cette fois, de passer. Une victoire face aux Hirondelles du Burundi, qui n’ont pas marqué le moindre but dans une compétition qu’ils découvrent pour la première fois, est indispensable au Syli National guinéen pour se qualifier, comme 2e ou 3e du groupe.

Le Nigeria est en tête du groupe B, Madagascar 🇲🇬 bondit à la deuxième position ✌️



Qui va rejoindre les #SuperEagles en huitième ? 👀#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/XqanyGuur3 CAF (FR) (@caf_online_FR) June 27, 2019

• La RD Congo par la petite porte ?

Dans le groupe A, la configuration est identique : l’Égypte, pays-hôte, a déjà validé son billet, et doit désormais chercher à conserver la tête du classement, face à l’Ouganda, au Stade international du Caire, à 21 h, heure de Paris.

Convaincante face au Zimbabwe (1-0), efficace et réaliste face à la RD Congo (2-0), l’Égypte a conforté son statut de favori. Ce que confirme le défenseur Ahmed Elmohamady : "La confiance est au plus haut après nos deux premières victoires. On a déjà joué contre l'Ouganda en qualifications donc on sait que ça ne sera pas un match facile." C’était lors des éliminatoires pour le Mondial-2018, et l’Ouganda avait d’abord battu l’Égypte (1-0) avant de s’incliner sur le même score au retour.

Le plus grand défi sera pour la RD Congo, 3e de la CAN-2015 et quart de finaliste en 2017, qui pourrait bien sortir sans gloire dès la phase de groupe cette année. Après des défaite contre l'Ouganda (0-2) et l'Égypte (0-2), le sélectionneur Florent Ibengé ne se fait d’ailleurs guère d’illusions : "On a concédé quatre buts et perdu nos deux matches. C'est dur mais on va tout faire pour battre le Zimbabwe." Car c’est le seul résultat qui permettrait aux Léopards de s’emparer de la 3e place, et il leur faudrait ensuite attendre jusqu’à mardi soir les résultats des autres groupes pour espérer finir parmi les quatre meilleurs. "C'est un défi de taille qui nous attend, mais on va tout donner aller chercher un résultat et faire plaisir à nos supporteurs", assure le milieu de terrain congolais Youssouf Mulumbu.

Le programme du dimanche 30 juin :

• Madagascar - Nigeria, à 18 h à Alexandrie (Groupe B)

• Burundi - Guinée, à 18 h au stade Al-Salam du Caire (Groupe B)

• Ouganda - Égypte, à 21 h, au stade international du Caire (Groupe A)

• Zimbabwe - RD Congo, à 21 h au stade du 30 juin du Caire (Groupe A)