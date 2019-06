CAN-2019 : contre le Cameroun, le Ghana veut enfin lancer sa Coupe d'Afrique

Le milieu de terrain Christian Atsu lors du match entre le Ghana et le Bénin mardi 25 juin 2019

Tenu en échec par le Bénin lors de son premier match, le Ghana doit réagir, samedi, face au Cameroun. Les Black Stars risquent cependant d'être privés de leur star, André Ayew, et de l'ailier Thomas Agyepong, tous deux incertains.

Les Blacks Stars affichent leur confiance dans cette CAN-2019. Malgré une entrée en lice ratée face au Bénin (2-2), le Ghana se veut serein avant le choc au sommet du groupe F contre le Cameroun, samedi 29 juin, à Ismaïlia. Une statistique plaide effectivement en faveur du Ghana : les Blacks Stars n'ont plus quitté le carré final de la Coupe d'Afrique des nations depuis 2008.

"Nous allons donner du fil à retordre au Cameroun et je suis sûr que nous gagnerons", a affirmé le sélectionneur James Kwesi Appiah, en conférence de presse. Et d'expliquer le match nul face aux Écureuils par un simple fait de jeu : l'expulsion de John Boye après un deuxième carton jaune asséné sans sommation au défenseur central pour avoir tenté de gagner du temps.

Outre cette suspension, les Blacks Stars aborderont la rencontre sans Thomas Agyepong et probablement sans son capitaine et buteur de la première rencontre, André Ayew.

Pas de quoi inquiéter le défenseur Kwadwo Asamoah : "On est favoris de cette compétition et on veut le prouver contre le Cameroun", a-t-il lâché.

En face, le Cameroun espère confirmer son succès initial contre la Guinée-Bissau (2-0) et se qualifier sans trembler pour les huitièmes de finale. Une victoire donnerait aux Lions indomptables la confiance nécessaire pour la suite de la compétition. Pour le défenseur Ambroise Oyongo, qui était déjà de l'aventure lors du titre en 2017, les Camerounais doivent se servir de cette affiche face aux Black Stars pour hausser son niveau de jeu.

"Nous devons être meilleurs face au Ghana. En 2017, nous n'avions pas commencé par une victoire. Cette fois c'est le cas et j'y vois un bon présage pour la suite de la compétition", a-t-il expliqué.

• Le Bénin pour une qualification historique ?

Pour sa quatrième qualification à une phase finale de CAN, le Bénin est toujours à la recherche de sa première victoire. Voire plus. Un succès face à la Guinée-Bissau à Ismaïlia pourrait se transformer en qualification historique avec le nouveau format de la compétition qui permet aux quatre meilleurs troisièmes de se qualifier pour les huitièmes de finale.

"On veut mieux jouer ce deuxième match contre la Guinée-Bissau et se qualifier pour le prochain tour. On veut marquer ce tournoi", a averti l'emblématique milieu de terrain Stéphane Sessègnon. "Mes joueurs sont prêts physiquement et mentalement pour gagner le prochain match", a renchéri Michel Dussuyer, le technicien français du Bénin.

En face, les hommes de Baciro Candé tenteront de faire oublier leur défaite inaugurale contre le Cameroun tandis que le troisième match de la journée mettra aux prises la Mauritanie, novice de la compétition, face à l'Angola, à 16 h 30 au stade de Suez.

Le programme du samedi 29 juin :

• Mauritanie - Angola, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)

• Cameroun - Ghana, à 19 h à Ismailia (Groupe F)

• Bénin - Guinée-Bissau, à 22 h à Ismailia (Groupe F)