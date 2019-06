Mondial-2019 : la Suède crée la surprise en éliminant l'Allemagne en quart de finale

La Suède a obtenu le dernier billet pour les demi-finales en venant à bout de l'Allemagne (1-2). Les championnes olympiques en titre étaient pourtant les favorites de cette rencontre.

PUBLICITÉ Lire la suite

L’affiche entre l’Allemagne et la Suède, la cinquième du genre en Coupe du Monde, a tourné à l’avantage des Scandinaves. Eliminée du Mondial 2015 en huitièmes de finale par les Allemandes (4-1), les Suédoises ont pris leur revanche en s’imposant sur le score de 1-2, samedi 29 juin, à Rennes.

C’est pourtant la Mannschaft qui avait pris le meilleur démarrage dans cette rencontre en ouvrant le score dès la 16e minute. Bien servie par Sara Däbritz, Lina Magull a inscrit un magnifique but en volée du droit. Mais six minutes plus tard, les Suédoises ont tout de suite répondu. Elles ont recollé au score grâce à un tir croisé au sol de Sofia Jakobsson. D’abord dominatrices, les Allemandes ont peu à peu perdu le contrôle du match.

INSTANT STAT 🔢



Les Allemandes ont encaissé un but en 1ère période. Ça ne leur était pas arrivé depuis 2003... en finale de la #FIFAWWC face à... la Suède !#GER #SWE#GERSWE pic.twitter.com/MY3Jlw31gp Coupe du Monde Féminine de la FIFA ⚽ (@fifacom_fr) 29 juin 2019

Au retour des vestiaires, le scénario a continué sur cette lancée. Les Scandinaves ont finalement pris l’avantage à la 48e minute avec un but de Stina Blackstenius. Malgré l’entrée en seconde période de sa star Dzsenifer Marozsan, blessée à un orteil depuis le match inaugural contre la Chine, les Allemandes ont été incapables d'égaliser face à une défense suédoise verrouillée. Elles ont pourtant multiplié les occasions en fin de match, mais sans succès. En raison de cette élimination, elles ne pourront pas défendre leur titre olympique. Seules les trois meilleures équipes européennes du Mondial sont en effet qualifiées. La Suède, les Pays-Bas et l’Angleterre en se hissant en demi-finale obtiennent ainsi leur billet pour les JO de 2020 à Tokyo.

Les Suédoises n'avaient pas atteint un tel niveau dans une Coupe du Monde depuis 2011 où elles avaient terminé à la troisième place. En demi-finale, elles seront opposées, mercredi 3 juillet, à Lyon, aux Pays-Bas qui ont vaincu un peu plus tôt dans l’après-midi l’Italie.