AVANT-MATCH

CAN-2019 : Maroc et Algérie en confiance, Côte d’Ivoire et Sénégal en danger

293 partages

Le Maroc, déjà qualifié, aborde en confiance son dernier match de groupe face à l'Afrique du Sud, lundi 1er juillet. AFP

Les groupes C et D de la CAN-2019 connaîtront lundi leur dénouement. Le Maroc et l'Algérie, déjà qualifiés, chercheront à s'emparer de la 1re place de leur groupe. Pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en revanche, rien n'est encore joué.