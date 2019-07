Des bâtiments de Facebook évacués après une possible exposition au sarin

Un colis, pouvant contenir du gaz sarin, a été découvert, lundi, au service courrier du siège de Facebook, en Californie. Des bâtiments ont été évacués puis nettoyés. Alors que des examens sont en cours, la police a ouvert une enquête.

Un centre de traitement du courrier de Facebook, situé à proximité du siège social de l'entreprise en Californie, a été évacué lundi 1er juillet après que la présence du gaz sarin, une substance neurotoxique, a été détectée.

Les personnes qui sont entrées en contact avec le colis suspect vers 11 heures, ne présentait aucun symptôme d'exposition au sarin, a déclaré Jon Johnston, responsable des incendies pour la ville de Menlo Park, où est basé Facebook.

"L'installation (Facebook) teste tous les paquets qui viennent et ils ont eu un test positif, alors ils ont juste lancé leur protocole standard. Maintenant, nous attendons simplement de vérifier si la présence de sarin est avérée", a-t-il déclaré.

Une puissante arme chimique

Anthony Harrison, porte-parole de Facebook, a déclaré que l'entreprise a évacué quatre bâtiments à la suite du test positif et que trois autres ont depuis été rouverts. Le média social a ensuite coopéré dans l'enquête ouverte par la police.

"Les autorités n’ont pas encore identifié la substance trouvée. Pour l’heure, trois bâtiments évacués ont été nettoyés pour être à nouveau opérationnels", a poursuivi Anthony Harrison.

Inodore, incolore et volatile, le sarin est un composé toxique puissant qui perturbe le système nerveux. Il est utilisé comme une arme chimique et son exposition, même à faible dose, peut être fatale. On estime qu'il est environ 500 fois plus toxique que le cyanure.