La Turquie a l'alcool triste

Capture d'écran France 24

Le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, s'affichait volontiers un verre de raki à la main. Mais désormais, le prix de cette boisson nationale aromatisée à l'anis, comme ceux du vin et autres alcools, ne cesse d'augmenter. Depuis son arrivée au pouvoir en 2002, le parti islamo-conservateur AKP multiplie les taxes et les restrictions de vente. Vignerons, producteurs, patrons de bars et restaurateurs se disent stigmatisés par les autorités, et économiquement menacés.