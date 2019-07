Championnes du monde en titre, les Américaines font figure de grandes favorites pour un nouveau sacre. Mais avant d'aller en finale, les États-Unis vont devoir se défaire des impressionnantes Anglaises, seules capables de leur barrer la route.

Des deux demi-finales du Mondial-2019, la rencontre l'Angleterre et les États-Unis offre l’affiche la plus alléchante. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu’une seule fois par le passé en Coupe du Monde. En 2007, les Américaines avaient éliminé les Anglaises en quart de finale, sur le score sans appel de 3 à 0. Mais douze ans plus tard, l’écart s’est comblé. Les Trois Lionnes ont fait d’énormes progrès au cours des dernières années, jusqu’à tenir le rang de favorites du Mondial-2019. Demi-finalistes il y a quatre ans, elles avaient été sorties par les Japonaises (2-1), et comptent bien cette année se hisser jusqu’à la finale.