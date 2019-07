Cap Amériques

Au Venezuela, les gangs se disent victimes de la crise

Capture d'écran France 24

Stéphanie CHEVAL | Sonia BARITELLO | Laura WELFRINGER Par : Nabia MAKHLOUFI

Le Venezuela s'enfonce dans une crise politique, sociale et sanitaire toujours plus profonde. La population tente, péniblement, de survivre. Personne ou presque n'est épargné, y compris les milieux criminels qui ont fait des enlèvements contre rançon une industrie. Reportage exclusif signé Roméo Langlois et Jorge Benezra.