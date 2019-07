Plus d’un million de Japonais appelés à évacuer à cause de pluies torrentielles

Des habitants trouvent refuge dans un centre à Kagoshima, sur l'île de Kyushu, le 3 juillet 2019. Jiji Press, AFP

Plus d’un million de Japonais de la région de Kyushu (sud-ouest) ont reçu mercredi l'ordre de quitter leur domicile en raison des fortes pluies. Les intempéries doivent toucher le centre et l'est du pays dans les prochains jours.