Sébastien Desabre, sélectionneur de l'Ouganda : le Français qui rêvait de CAN

Portrait de Sébastien Desabre, sélectionneur de l'Ouganda, qui affronte le Sénégal en 8e de finale vendredi. Ce Français entraîne des clubs africains depuis 2010 et dispute actuellement sa deuxième CAN. Nos envoyés spéciaux au Caire l'ont rencontré.

Inconnu ou presque en France, sa réputation n'est plus à faire en Afrique : après de nombreuses années passées dans des clubs du continent africain, notamment l'Espérance de Tunis ou le Wydad Casablanca, le sélectionneur de l'Ouganda, Sébastien Desabre, participe à sa deuxième Coupe d'Afrique des nations.

"Au départ, mon objectif c'était d'avoir un maximum d'expérience dans un maximum de pays. C'est pour ça d'ailleurs que je signais généralement des contrats de petite durée. Et mon objectif ultime, c'était de participer à la CAN. J'ai mis 9 ans, un peu plus de 9 ans pour y arriver et c'est forcément une satisfaction personnelle", raconte-t-il.

Après plus de deux jours de bras de fer avec leur fédération, les Cranes d'Ouganda sont de retour sur le terrain, ce vendredi 5 juillet, opposés au Sénégal. Ce huitième de finale marque clairement un retour au premier plan des Ougandais, qui n'avaient pas passé le stade du premier tour ni remporté la moindre victoire depuis la CAN 1978.

Le match s'annonce difficile face à l'un des favoris de la compétition mais ne fait pas peur au sélectionneur français.