L'Entretien

Mahamadou Issoufou : "Il faut une coalition internationale contre les jihadistes au Sahel”

France 24

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, le président nigérien Mahamadou Issoufou a demandé la formation d’une coalition internationale pour lutter contre les terroristes dans le Sahel, reconnaissant que son pays est de plus en plus affecté par des attaques terroristes.