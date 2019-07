En Algérie, un 20e vendredi de contestation sous le signe de la fête de l'indépendance

Plusieurs personnalités de la société civile et politiques ont appelé à une mobilisation massive contre le pouvoir algérien pour ce 20e vendredi consécutif de contestation, qui coïncide avec le 57e anniversaire de l’indépendance du pays.

Les apparatchiks des classes politique et militaire ont fait main basse sur l’Algérie et confisqué les immenses espoirs soulevés par le départ du pouvoir colonial français en 1962. C’est une des remarques qui revient le plus souvent parmi les manifestants qui battent le pavé à travers tout le pays depuis près de quatre mois. Et c’est pourquoi le 57e anniversaire de l’indépendance, vendredi 5 juillet, est une journée hautement significative pour le mouvement de contestation, qui espère une mobilisation massive dans les rues.

Demain 20ème vendredi de mobilisation !

Une journée qui coïncide avec la fête de l’indépendance...

Cette indépendance qui nous a pourtant été confisquée au lendemain du 5 juillet 62 !

Marchons tous ensemble pour l’arracher à nouveau. Pour une Algérie libre...#5_juillet_2019 pic.twitter.com/zTS2nXGxsy Myra (@amirakati) 4 juillet 2019

"C'est une bonne occasion de célébrer la fête de l'indépendance, le pouvoir nous a longtemps confisqué cette joie", a déclaré à l’AFP Athman, un étudiant en électronique de 22 ans qui veut manifester pour dire qu'il ne fait plus "confiance à ce pouvoir".

Après la démission, le 2 avril, du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue et de l'armée, le mouvement de contestation refuse que le "système" en place organise la présidentielle, et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens de d'Abdelaziz Bouteflika, resté près de 20 ans au pouvoir.

Mercredi, le président par intérim, Abdelkader Bensalah, a proposé la création d'une instance de dialogue pour organiser une présidentielle et promis que l'État et l'armée observeraient une "stricte neutralité" au cours du processus.

Un premier appel au dialogue, lancé début juin par le président par intérim et limité à la classe politique, avait été largement rejeté par la contestation qui reste très mobilisée.

La présidentielle, initialement prévue le 4 juillet et rejetée par les manifestants, a été annulée faute de candidat. Et alors que le délai de 90 jours prévu par la Constitution pour l'intérim expire théoriquement dans les prochains jours, Abdelkader Bensalah a dit qu'il resterait à son poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

Bensalah "out"

Partis d'opposition, société civile et observateurs attendent de voir comment cette proposition va être accueillie par la rue et concrétisée, car aucun nom n'a été avancé à ce stade pour le dialogue.

Selon le site indépendant TSA (Tout sur l'Algérie), le nouvel appel risque aussi d'être rejeté "si les autorités ne s'empressent pas d'annoncer des mesures concrètes d'apaisement".

"Je sortirai vendredi comme je le fais depuis quatre mois, jusqu'à l'élection d'un président légitime. On a réalisé un grand objectif : Bensalah ne conduira pas le dialogue, il est 'out' même s'il reste en poste", affirme à l'AFP Ali, un employé de banque de 47 ans.

La journée sera également un test pour la contestation, après un appel à des manifestations "massives" lancé par le célèbre avocat et défenseur des droits humains, Me Mustapha Bouchachi, ainsi que par le diplomate et ex-ministre Abdelaziz Rahabi et d'autres personnalités.

Samedi, des partis politiques, des représentants de la société civile et des personnalités nationales doivent tenir une réunion intitulée "assises nationales du dialogue".

Cette initiative "vise à mettre en place des mécanismes pour sortir de la crise et aller, dans des délais raisonnables, vers l'organisation" d'une présidentielle démocratique, a déclaré M. Rahabi à l'agence nationale APS.

"Libérez les détenus"

Une autre revendication de la contestation est l'arrêt des interpellations de manifestants, selon le sociologue Nacer Djabi, qui a signé l'appel à manifester.

Si le président par intérim a salué le caractère pacifique du mouvement et la "retenue des forces de sécurité", les arrestations de manifestants et mises en garde lancées par le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, se sont multipliées.

Pour la contestation et de nombreux observateurs, le président par intérim n'est pas le détenteur du pouvoir réel, assumé par le général Gaïd Salah, qui avait refusé les revendications des manifestants. L'armée a été remise au centre du jeu politique après avoir poussé Abdelaziz Bouteflika à la démission.

Amnesty International a appelé les autorités à libérer "immédiatement et sans condition" les manifestants détenus et à "respecter les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique pendant les rassemblements".

Selon TSA, le discours d'Abdelkader Bensalah ne répond pas aux exigences de la contestation réclamant la fin "du musellement et de la restriction des libertés".

