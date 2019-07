CAN-2019 : Madagascar en embuscade, l'Algérie en favorite

Madagascar, surprenant Petit Poucet de cette CAN, passera un véritable test en huitième de finale, dimanche, face à une RD Congo assez décevante jusque-là. Dans l'autre match, l'Algérie, impressionnante en poule, sera opposée à la modeste Guinée.

Équipe surprise de cette CAN-2019, Madagascar, grâce à son parcours exceptionnel en poules, a hérité d’un adversaire tout à fait à sa portée, la République démocratique du Congo, pour son premier match à élimination directe, dans sa première CAN. Après un nul d’entrée contre la Guinée, les Barea ont joué sans complexe pour surprendre d’abord le Burundi, et surtout le Nigeria, pourtant favori, au point de lui ravir la première place du groupe B.

Avec l'équipe la plus âgée du tournoi, d'une moyenne d'âge supérieure à 28 ans, Madagascar espère poursuivre sa belle histoire. D’autant que l'équipe pourra compter sur la ferveur de tous les habitants de la Grande Île, jusqu’au président Andry Rajoelina, qui a fait affréter un avion pour permettre aux supporters les plus aisés de l'équipe, dont il sera, d'assister au match dimanche à Alexandrie, à 18 h, heure de Paris.

C’est cependant en toute modestie que l’équipe malgache aborde cette compétition : "Notre parcours a commencé en 2017. J'ai parlé à beaucoup de joueurs qui jouaient à Madagascar et j’ai partagé ma vision et ce que nous voulions réaliser. Cela a été beaucoup de travail et je suis fier de ce que nous avons accompli", a déclaré le sélectionneur Nicolas Dupuis. "Je mentirais si je disais que nous serons en finale. Mais tout ce que je peux dire, c’est que nous ferons de notre mieux à chaque match. Nous ferons de notre mieux pour gagner", a ajouté en écho le milieu de terrain Marco Ilaimaharitra.

En face, la RD Congo, qualifiée en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes, n’a pas fait très forte impression durant la première phase, avec deux défaites et une seule victoire, contre un très faible Zimbabwe. Troisièmes de la CAN-2015 et quarts-de-finaliste en 2017, les Léopards espèrent se rattraper et accéder au moins aux quarts à la faveur d’un huitième contre le Petit Poucet. Mais le sélectionneur Florent Ibenge se méfie : "Madagascar sera un adversaire très dangereux car ils n'ont rien à perdre."

Les Fennecs assumeront-ils enfin leur statut de favoris ?

Le deuxième 8e de finale de la journée, dimanche à 21 h au Caire, met aux prises l’une des sélections favorites de la compétition, l’Algérie, et la modeste Guinée. Après une CAN-2017 catastrophique et une élimination dès les poules, l’Algérie réalise un sans-faute dans cette édition 2019 et s’est adjugée sans conteste le titre de meilleure équipe de la 1re phase. Les Fennecs, qui ont remporté leurs trois matches de poule pour la première fois depuis leur sacre de 1990, tenteront de mettre fin à neuf années de disette en phase finale de la Coupe d’Afrique.

Et si le sélectionneur Djamel Belmadi refuse encore et toujours l’étiquette de favori, certains de ses collègues ne se privent pas de la lui accoler. "Je pense que jusqu'à présent, l'équipe d'Algérie a été la meilleure équipe de ce tournoi" et "beaucoup d'observateurs seront d'accord avec moi", a ainsi déclaré le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard, avant que sa formation soit éliminée par le Bénin vendredi.

"Il y a de la vitesse, de la spontanéité, avec des joueurs de grande qualité, un joueur de classe mondiale comme Riyad Mahrez, et des petits jeunes comme Youcef Atal et Ismaël Bennacer qui font un boulot remarquable", a-t-il parfaitement analysé.

Dimanche face à la Guinée, dont le maître à jouer Naby Keïta est incertain, et qui n’a guère impressionné jusque-là, les Verts auront une nouvelle fois tout à prouver. Avant un éventuel quart face au Mali ou à la Côte d'Ivoire.