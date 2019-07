Au Cameroun, l'huile de palme de la discorde

Par : Guy Marie BANDOLO | Michel MVONDO | Simon BATOUM

Au Cameroun, le bras de fer se poursuit entre petits producteurs d'huile de palme et la Société camerounaise des palmeraies (Socapalm), filiale de la Société financière du Luxembourg, elle-même détenue par l'homme d'affaires belge Hubert Fabri et par le groupe français Bolloré. Bien qu'actionnaire minoritaire, c'est ce dernier qui cristallise la colère des petits producteurs et riverains des plantations Socapalm.