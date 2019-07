L'Iran annonce l'enrichissement de son uranium à un niveau prohibé

L'Iran a confirmé dimanche qu'il allait commencer dans la journée à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 sur fond de tensions avec les États-Unis.

Téhéran a fini par mettre sa menace à exécution. L’Iran annoncé dans la matinée du dimanche 7 juillet qu'il allait à nouveau réduire son engagement dans l'accord sur ses activités nucléaires conclu en 2015 avec les grandes puissances, en commençant "dans quelques heures" à enrichir l'uranium à un taux plus élevé que la limite de 3,67% fixée par l'accord.

"Dans quelques heures", le temps de régler quelques détails techniques, l'Iran reprendra l'enrichissement de l'uranium à un taux supérieur à 3,67%, a déclar Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), sans préciser le nouveau taux auquel l'Iran compte désormais enrichir.

La stratégie de pression iranienne pour obliger Washington à négocier

L'Iran menace de s'affranchir d'autres obligations "dans 60 jours"

Les responsables iraniens, qui ont donné une conférence de presse, ont assorti cette annonce d'un ultimatum donnant 60 jours à leurs partenaires pour aider l'Iran à contourner le blocus américain, notamment en vendant son pétrole, sous peine de voir Téhéran renoncer à deux autres de ses engagements.

Pour les Iraniens, il s'agit de créer un électrochoc : si l'accord sur le nucléaire est bon, comme l'affirment les Européens, il doit être bon pour tout le monde et les autres parties doivent faire ce qu'il faut pour le sauver.

Le degré de 5% d'enrichissement de l'uranium que l'Iran aspirerait à atteindre reste encore nettement en deçà des 20% d'avant la conclusion de l'accord de 2015, et bien en dessous aussi des quelque 90% qui conviennent pour une arme nucléaire.

Téhéran avait annoncé le 8 mai son intention de ne plus respecter deux engagements pris aux termes de l'accord nucléaire, limitant ses réserves d'uranium enrichi et d'eau lourde, en réaction au retrait américain du pacte et au rétablissement de sanctions contre Téhéran par Washington.

Macron engage des consultations avec les autorités iraniennes

Quelques heures avant l'annonce iranienne, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu pendant plus d'une heure samedi avec son homologue iranien. Il a fait part à Hassan Rohani de sa "forte préoccupation face au risque d'affaiblissement de l'accord nucléaire" iranien et des "conséquences qui s'en suivraient nécessairement".

Emmanuel Macron a dit vouloir "explorer d'ici au 15 juillet les conditions d'une reprise du dialogue avec toutes les parties". Les deux dirigeants se sont mis d’accord sur cette date.

À cette fin, "au cours des prochains jours" Emmanuel Macron "poursuivra ses consultations, avec les autorités iraniennes et les partenaires internationaux concernés, pour que s'engage la nécessaire désescalade des tensions", notamment entre Téhéran et Washington, a précisé la présidence française dans un communiqué.

Avec AFP et Reuters