CAN-2019 : Mali - Côte d'Ivoire, suivez le match en direct

Le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent en huitièmes de finale, lundi à Suez.

C'est un derby entre le Mali et la Côte d’Ivoire que nous offre cette affiche de 8e de finale, lundi. Les Aigles tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à des Éléphants guère convaincants depuis le début de cette CAN.

PUBLICITÉ Lire la suite

Le Mali et la Côte d’Ivoire, deux sérieux outsiders de cette CAN-2019, s'affrontent, lundi 8 juillet, à Suez pour une place en quarts de finale. Depuis le début de cette Coupe d’Afrique des nations, les Ivoiriens balbutient leur football. Et son armada offensive, qui ne manque pourtant pas de talent, multiplie les approximations. En face, le Mali reste sur une très bonne dynamique, et n’a toujours pas goûté à la défaite. Suivez le match en direct à partir de 18 h, heure de Paris.