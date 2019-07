L'Entretien

Idriss Déby sur France 24 : "Il faut que les Soudanais arrivent à s'entendre sur l'essentiel"

Le président tchadien Idriss Déby évoque les instabilités politiques de la région. Il s'inquiète de la dégradation de la situation en Libye et pense que la guerre risque d'empirer. Il se dit toutefois confiant que l'accord au Soudan va permettre une sortie de crise. Il explique également que le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël ne signifie pas l'abandon de la cause palestinienne. Enfin, il annonce que des élections législatives au Tchad se tiendront en décembre au plus tard.