L'Entretien

Saad Eddine El Othmani, Premier ministre marocain : "L'union du Maghreb verra le jour"

France 24

Par : Jamal BOUDOUMA

Dans un entretien accordé à France 24, le Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, souligne la nécessité "d'avoir un rapprochement, un dialogue, des partenariats, une coopération entre les pays du Maghreb". Il l'affirme, la ligne politique du gouvernement marocain est très claire et repose sur plusieurs principes nationaux : "La religion islamique, l'intérêt national et l'unité nationale, la monarchie démocratique et sociale et enfin, une logique de participation politique".