À Los Angeles, un lycée spécial pour les "teenage mums"

France 24

Par : Pierrick LEURENT

C'est un constat qui est mal pris en compte par les pouvoirs publics aux États-Unis. Les "teenage mums", ces adolescentes qui donnent naissance à un bébé, restent nombreuses : on en recense environ 200 000 par an. Et ce phénomène est plus marqué dans les milieux les plus défavorisés. Alors, certains établissements scolaires se spécialisent pour offrir à ces élèves un peu particulières un environnement adapté, comme le lycée Thomas Riley de Los Angeles, qui accueille 90 élèves de 14 à 21 ans.