Houmous : sur les traces du célèbre mezzé

France 24

Stéphane BERNSTEIN | Sonia BARITELLO | Marion LORY | Stéphanie CHEVAL Par : Meriem AMELLAL

Cette semaine et à l'approche de l'été, "Express Orient" s'intéresse au houmous. Ce mezzé emblématique, connu dans tout le Moyen-Orient, est une véritable institution, mais il créé aussi des disputes sans merci dans les cuisines... Qui a inventé la recette en premier ? Rencontre avec Dan Alexander, éditeur du livre "On the hummus route" (non traduit en français). Il nous explique ce qui différencie ce plat selon les pays, mais aussi ce qui les lie, à travers de nombreuses histoires et souvenirs.