CARTOONING FOR PEACE

L'insouciance face au réchauffement climatique (l'actu en dessin)

"Ça surchauffe pour la planète", estime Cartooning for Peace. Tjeerd Royaards, Cartooning for Peace

Face au réchauffement climatique et à ses effets néfastes, les gouvernements et les citoyens peinent à changer leurs habitudes. Cartooning for Peace et le dessinateur néerlandais Tjeerd Royaards s'inquiètent du danger pour la biodiversité.