En Syrie, les combats s'intensifient dans la région d'Idleb entre le régime et des djihadistes

Les affrontements entre les forces du régime et celles dirigées par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) ont fait au moins 120 morts depuis mercredi 10 juillet. Omar Haj Kadour, AFP

Dans la région d'Idleb, des frappes aériennes du régime syrien contre des factions rebelles et jihadistes ont tué plus de 120 combattants depuis mercredi et 13 civils vendredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.