Festival Paris d'Été : avec Kader Attou, le hip-hop se met au classique

Dans la cour du palais du Louvre, Kader Attou a créé l'opéra-ballet un Break à Mozart 1.1. Le chorégraphe y mêle musique classique et danse hip-hop pour le festival Paris d'Été.

PUBLICITÉ Lire la suite

Cet été, la cour du Louvre accueille un savoureux mélange des genres. Musique classique et danse hip-hop vont cohabiter dans le spectacle Un break à Mozart 1.1 jusqu’au 14 juillet, dans ce lieu plein d’histoire.

À l’occasion des 30 ans de la pyramide du Louvre et du festival Paris d’Été, qui dure jusqu'au 3 août, le chorégraphe Kader Attou a fait le pari de rassembler sur scène 11 danseurs hip-hop et l’orchestre des Champs Élysées pour une rencontre entre "musique savante et danse d’aujourd’hui". À l’image de la pyramide du Louvre, elle aussi symbole d’un lien entre ancien et modernité, explique-t-il.

Et pour donner à tous les spectateurs la chance d’assister au spectacle, les 1 200 places dans les gradins sont gratuites. "Une initiative similaire avait eu lieu il y a 30 ans sous Jack Lang pour que les gens qui ne partent pas en vacances puissent en bénéficier", explique Laurence de Magalhaes, directrice du festival Paris d’Été.