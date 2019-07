Tour de France : De Gendt remporte la 8e étape, Alaphilippe retrouve le maillot jaune

Le Belge Thomas De Gendt a remporté la 8e étape du Tour de France devant les Français Thibault Pinot et Julian Alaphilippe, le 13 juillet 2019.

Le Belge Thomas De Gendt a remporté la huitième étape du Tour de France, qui reliait Mâcon à Saint-Étienne. À l'issue des 200 kilomètres de course, c'est le Français Julian Alaphilippe qui a retrouvé le maillot jaune.

La huitième étape du Tour de France, longue de 200 kilomètres et reliant Mâcon à Saint-Étienne, a été remportée, samedi 13 juillet, par le Belge Thomas De Gendt, finissant l'étape en solitaire avec 15 secondes d'avance sur ses poursuivants.

Derrière lui, les Français Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe ont lancé une attaque dans la dernière montée de la course. Avec ses 5 secondes de bonification et son arrivée avec 20 secondes d'avance sur le peloton, Julian Alaphilippe est parvenu à reprendre le maillot jaune à l'Italien Julio Ciccone qui s'en était emparé lors de la septième étape.

Parmi les favoris, Pinot récupère quant à lui quelques secondes d'avance sur ses concurrents au classement général, comme Nibali ou Geraint Thomas qui a chuté.

