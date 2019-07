Le Français Bernard Arnault devient la deuxième fortune mondiale

Le président du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault, a dépassé le co-fondateur de Microsoft Bill Gates au classement des plus grandes fortunes mondiales. Il est désormais deuxième, derrière le fondateur d'Amazon Jeff Bezos.

Il y a un peu de changement dans le cercle très fermé des plus grandes fortunes mondiales. Selon des pointages réalisés par le magazine Forbes et l'agence Bloomberg, le Français Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH, a dépassé le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et pointe désormais à la deuxième place derrière un autre Américain, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos.

Forbes, qui publie sur son site Internet des évaluations en temps réel de la fortune des milliardaires, évaluait, mercredi 17 juillet, à la mi-journée, celle de Bernard Arnault, 70 ans, à 105,1 milliards de dollars contre 103,7 milliards pour Bill Gates. Le fondateur d'Amazon dispose, lui, de 164,8 milliards de dollars.

Bill Gates quitte pour la première fois les deux premières places depuis la création de ce palmarès il y a sept ans, précise Bloomberg.

Classement Forbes vs. classement Bloomberg

Selon l'agence, le Français jouit d'une fortune de 108 milliards de dollars, avec un gain de 39 milliards depuis le début de l'année, soit le profit le plus important chez les 500 personnes les plus riches de la planète en 2019.

Dans le classement Bloomberg, Bernard Arnault dépasse de peu Bill Gates, dont la fortune est estimée à 107 milliards de dollars, tout deux étant dépassés par les 125 milliards du patron d'Amazon.

Contrairement à Forbes, Bloomberg a déjà retiré 38 milliards de dollars de la fortune de Jeff Bezos, soit le montant de l'accord de son récent divorce, finalisé début juillet. Son ex-femme, MacKenzie Bezos, figure d'ailleurs à la 22e place du classement Bloomberg.

Dans les deux listes, l'investisseur Warren Buffett et le patron de Facebook Mark Zuckerberg complètent le top 5. Les fortunes fluctuant au gré des cours de la Bourse, ces classements sont par nature susceptibles de changer d'un jour à l'autre.

Avec AFP