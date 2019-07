Un raciste à la Maison Blanche ? (l'actu en dessin)

Le président américain a de nouveau défrayé la chronique avec des propos racistes tenus dimanche dernier à l'égard de quatre représentantes démocrates. Depuis, les critiques se multiplient, mais ses électeurs, eux, applaudissent.

PUBLICITÉ Lire la suite

Une fois de plus, Donald Trump n’a pas mâché ses mots, dimanche 14 juillet, en visant quatre élues démocrates au Congrès des États-Unis, alors que les prochaines élections présidentielles approchent.

Sur Twitter, il les a attaquées sur leurs origines et les a sommées de "retourner" de là où elles viennent, "ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité".

Surnommées parfois "The Squad" (la brigade), ces quatre femmes démocrates – Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan) – occupent le devant de la scène médiatique et s’opposent sans relâche à la politique du président américain.

Tandis que la Chambre des représentants a adopté, mardi 16 juillet, une motion condamnant des propos jugés "racistes", la cote de popularité de Donald Trump continue malgré tout de grimper auprès de ses électeurs.

L'auteur du dessin de presse de cette semaine est américain. Diplômé des beaux-arts à l’Université de Floride en 1986, Ed Hall travaille pour divers hebdomadaires dans la région de Jacksonville et devient finalement caricaturiste attitré pour l’hebdomadaire The Baker County Press de Macclenny (Floride).