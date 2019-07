CAN-2019 : "C'est la victoire de tout un pays, on leur devait ça"

À l’issue de la finale de la CAN-2019, qui a vu l’Algérie remporter un titre attendu depuis 29 ans, les joueurs ont laissé éclater leur joie. Et le sélectionneur Djamel Belmadi leur a rendu hommage, ainsi qu’aux Algériens.

PUBLICITÉ Lire la suite

Désigné meilleur gardien de la CAN-2019, l'Algérien Raïs M'Bolhi, impeccable lors de cette victoire face au Sénégal (1-0), a livré ses sentiments au micro de beIN Sports : "C'est incroyable, c'est la victoire de tout un pays, on est très heureux. On leur devait ça (aux Algériens), on s'est battus comme des hommes." Il a ensuite rendu hommage à son sélectionneur : "Grâce à Djamel Belmadi, on est récompensés. Djamel est comme un grand frère, j'ai envie de penser à tous ceux qui sont en Algérie, c'est pour eux."

🏆⚽️ #CAN2019 Les champions d’Afrique algériens 🇩🇿 coursés par les stadiers pour les empêcher de célébrer avec leur public... L’image est forte... pic.twitter.com/QkwMNwqAfF ⓎⒶⓃⓃ ⒷⓤⓧⒺⒹⒶ (@y_bux) July 19, 2019

En écho, le coach a félicité ses joueurs, en conférence de presse : "Ma pensée va vers mes joueurs. Ils ont fait ce travail extraordinaire. Ca fait tellement de temps qu'on prépare cette CAN. Tous les jours, vivre avec cette pression de vouloir aller au bout, ce n'est pas facile. Ils ont été fabuleux."

Belmadi : "Les titres, c'est ce qui m'intéresse"

Djamel Belmadi a également eu une pensée pour les supporters : "Je me sens très heureux, pour toute notre nation, notre peuple, qui attendait cette deuxième étoile depuis aussi longtemps. Première CAN gagnée à l'extérieur du pays, c'est extraordinaire".

Et il savoure le chemin parcouru depuis son arrivée à la tête de l’équipe, en août 2018 : "J'ai récupéré une équipe vraiment en difficulté. Se porter sur le toit de l'Afrique en dix mois, c'est extraordinaire. J'ai dit qu'on allait à la CAN pour la gagner. Je voulais envoyer un signal fort aux joueurs, leur dire que je m'engageais pour un projet fort. Les titres, c'est ce qui m'intéresse."

Cissé : "On voulait cette finale"

Son homologue sénégalais, Aliou Cissé, a concédé en conférence de presse que les Algériens "méritaient leur victoire". Mais il estime aussi que ses Lions "méritaient mieux" : "On a eu des situations, mais on a manqué de lucidité. Une finale, ça se joue sur des détails. On méritait mieux. On ne démérite pas, on se procure des occasions." Et de rendre également hommage à ses joueurs et à ses supporters, forcément déçus : "Ce soir, j'ai une pensée pour mes joueurs, je les félicite. Ca fait 46 jours qu'ils travaillent d'arrache-pied pour gagner cette finale. On la voulait. J'ai une pensée pour le peuple sénégalais qui s'est mobilisé derrière l'équipe."

Avec AFP