CAN-2019 : de Lille à Marseille en passant par Paris, la joie des supporters de l’Algérie

Fumigènes, klaxons et foule en liesse : les supporters des Fennecs algériens ont envahi les rues, de Marseille à Lyon, Paris, Lille ou Strasbourg, pour célébrer, vendredi, la victoire des leurs en finale de la CAN-2019.

PUBLICITÉ Lire la suite

À Paris, sur les Champs-Élysées, dès la fin de la finale de la CAN-2019, des grappes de supporters algériens sont arrivés aussi soudainement que le but qui a assommé les Sénégalais dès les premières minutes du match.

Devant la bouche de métro, Bianca, Imene et Farrah ont regardé tout le match sur leur portable, déjà positionnées pour faire la fête. "On avait confiance en nos joueurs !" s'exclame Bianca, 20 ans. "On a gagné. J'aime mon pays, oualah, c'est magnifique !" exulte la jeune fille, aux anges.

Sur le parvis de l’Institut du Monde arabe, dans le 5e arrondissement, plus de 2 000 supporters étaient rassemblés pour suivre le match sur un écran géant.

Youyous, pétards, feux d'artifice et fumigènes

À Marseille, dès le coup de sifflet final, une marée humaine a commencé à descendre la Canebière vers le Vieux-Port. la ville semble emportée par la folie, au bruit des moteurs de motos et de scooters, des pétards et des klaxons, noyée sous les fumigènes, "craqués" par dizaines. Peu avant 1 h, l'ambiance était toujours festive. Au total, la préfecture de police évaluait alors à 25 000 le nombre de fans des Fennecs dans le centre de la ville.

Sur le Cours Belsunce et le haut de la Canebière, des rodéos de motos et de scooters sont organisés, des grappes humaines passent, accrochées aux portières des voitures, drapeaux algériens au vent.

Feu d’artifice au dessus du vieux port à #Marseille pour la victoire de #Algerie #CAN pic.twitter.com/u5gAvkF5Xv France Bleu Provence (@bleuprovence) July 19, 2019

À quelques centaines de kilomètres, les mêmes scènes se répètaient à Lyon. Le coup de sifflet final, dans le quartier de la Guillotière, a entraîné un déchaînement de youyous, pétards, feux d'artifice et fumigènes. Des supporteurs au guidon de scooters ont fait crisser leurs pneus sous les acclamations de la foule. Beaucoup de téléphones allumés immortalisent l'événement. Autour de la presqu'île, sur des quais, des embouteillages se forment alors que l'accès au centre-ville est bloqué par les forces de l'ordre, déployées en nombre.

"One, two, three, viva l'Algérie!"

Encore plus au nord, encore plus loin de l'Algérie, la joie était similaire à Metz, Strasbourg, ou Lille : dans la capitale des Flandres, de partout monte la clameur "One, two, three, viva l'Algérie !", accompagné de hurlements de bonheur, d'un défilés de klaxon, de bruits de pétards mais aussi de nombreux crépitements de feux d'artifice venant de divers endroits.

En début de soirée, les supporters n'étaient pourtant pas forcément les bienvenus partout vendredi soir. Sur le Vieux-Port de Marseille, les habituels écrans géants déployés pour suivre les matchs étaient aux abonnés absents. "C'était trop le bordel", lâchait la serveuse d'un "pub" à l'anglaise où d'habitude les supporters de foot viennent suivre le ballon en buvant des bières.

De même les rassemblements de supporters étaient interdits vendredi soir sur la Promenade des Anglais à Nice ou la Croisette à Cannes.

Avec AFP