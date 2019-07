Best of : Le nouveau visage de L'Europe

Dans ce Best of, nous vous proposons de revenir les temps forts d'Ici l'Europe avec des extraits de nos grands entretiens et de nos reportages du "Bus de l'Europe" en Italie, en Hongrie, en Autriche et en Irlande du Nord. Nous nous pencherons aussi sur la composition du nouveau Parlement européen, élu en mai dernier. Le scrutin a rebattu les cartes et la majorité doit s'élargir au-delà de la droite (Parti Populaire européen) et des socio-démocrates.

Une émission présentée par Caroline de Camaret. Production : Isabelle Romero et Mathilde Bénézet